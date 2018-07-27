"Леха - не дурачок "- боевик ЛНР собрался обкатать безвизовых

На Луганщине полицейские задержали боевика 40-летнего жителя. Довжанский (бывший. Свердловск).

Террориста искали так называемые "стражи" ЛНР. О задержании сообщили в отделе полиции Луганской области.

"В феврале 2015 года, из-за отсутствия денег он вступил в ряды батальона" РИМ "ЛНР на должность дежурного комендатуры. На дежурство заступал в камуфлированной одежде с автоматом Калашникова. В обязанности входили прием обращений граждан и направления патрулей НЗФ на вызовы", - говорится в сообщении.

Боевик рассказал, что во время "службы" неоднократно был свидетелем того, как "полицейские" ЛНР доставляли "правонарушителей" в комендатуру, где били, требовали деньги, "отжимали" автотранспорт, квартиры и дома. За свою работу человек получал зарплату в размере 7000 рублей (около 3,5 тыс грн).

Он сопровождал грузовики с оружием от границы с РФ в базу батальона боевиков. В начале апреля 2015 перестал выходить на "дежурство" через свой конфликт с руководством батальона.

В свою очередь, в соцсетях пользователи указывают, что задержанным оказался Алексей Васильев.

Автор: twitter На Луганщине правоохранители задержали 40-летнего боевика

"Леша, конечно, дурак, но не настолько, чтобы жить в построенном им "русском мире". Хотя был бы немного умнее - не ожидал бы задержания, а пошел по программе СБУ" тебя ждут с нетерпением "", - написал украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

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У ЗСУ викрили бійця, який передавав дані бойовикам ДНР та сам збирався перейти на їхній бік.