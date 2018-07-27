"Леха - не дурачок "- боевик ЛНР собрался обкатать безвизовых

 
Ексклюзивы
1/5
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5499
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 8109
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 3240
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 819
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1431
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1629
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 15480
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4581
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1683
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
6
5
4
8
4
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
&quot;В полку 200-х прибыло&quot; - уничтожили боевика из Новомосковска
"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Показали ликвидированного пластуна-разведчика &quot;Максута&quot; из Горловки
Показали ликвидированного пластуна-разведчика "Максута" из Горловки
Видео
Все видео
"Леха - не дурачок "- боевик ЛНР собрался обкатать безвизовых
"Леха - не дурачок "- боевик ЛНР собрался обкатать безвизовых
Путин готов к ядерной атаке, потому что хочет побед - экс-пленник
Путин готов к ядерной атаке, потому что хочет побед - экс-пленник
"20 спецназовцев на каждый город", - рассказали о первых шагах России на Донбассе
"20 спецназовцев на каждый город", - рассказали о первых шагах России на Донбассе
"Сепар красиво полетел" - прямое попадание в блиндаж боевиков
"Сепар красиво полетел" - прямое попадание в блиндаж боевиков
"Подтвердило надежность": военные испытали новое мощное оружие
"Подтвердило надежность": военные испытали новое мощное оружие
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2079
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 513
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4815
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1053
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4887
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
Просмотров: 549
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
суббота, 28 июля 2018 18:30

"Леха - не дурачок "- боевик ЛНР собрался обкатать безвизовых

  Комментировать

На Луганщине полицейские задержали боевика 40-летнего жителя. Довжанский (бывший. Свердловск).

Террориста искали так называемые "стражи" ЛНР. О задержании сообщили в отделе полиции Луганской области.

"В феврале 2015 года, из-за отсутствия денег он вступил в ряды батальона" РИМ "ЛНР на должность дежурного комендатуры. На дежурство заступал в камуфлированной одежде с автоматом Калашникова. В обязанности входили прием обращений граждан и направления патрулей НЗФ на вызовы", - говорится в сообщении.

Боевик рассказал, что во время "службы" неоднократно был свидетелем того, как "полицейские" ЛНР доставляли "правонарушителей" в комендатуру, где били, требовали деньги, "отжимали" автотранспорт, квартиры и дома. За свою работу человек получал зарплату в размере 7000 рублей (около 3,5 тыс грн).

Он сопровождал грузовики с оружием от границы с РФ в базу батальона боевиков. В начале апреля 2015 перестал выходить на "дежурство" через свой конфликт с руководством батальона.

В свою очередь, в соцсетях пользователи указывают, что задержанным оказался Алексей Васильев.

Автор: twitter
  На Луганщине правоохранители задержали 40-летнего боевика
На Луганщине правоохранители задержали 40-летнего боевика

"Леша, конечно, дурак, но не настолько, чтобы жить в построенном им "русском мире". Хотя был бы немного умнее - не ожидал бы задержания, а пошел по программе СБУ" тебя ждут с нетерпением "", - написал украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска

У ЗСУ викрили бійця, який передавав дані бойовикам ДНР та сам збирався перейти на їхній бік.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Леха - не дурачок "- боевик ЛНР собрался обкатать безвизовых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Императорском университета присвоили имя бывшего крепостного

Самое читаемое
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
Кровь с молоком: соблазнительные селянки показали аппетитные формы
38
 1 Просмотров: 88396
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 67347
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 51658
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 5 Просмотров: 49447
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 2 Просмотров: 26297
Донбасс
Шли на могилу товарища: на кладбище дети подорвались на мине
Шли на могилу товарища: на кладбище дети подорвались на мине Просмотров: 1999
Погиб латвиец, который пошел воевать на Донбасс
Погиб латвиец, который пошел воевать на Донбасс 1 Просмотров: 3798
Украинский военный подорвался насмерть
Украинский военный подорвался насмерть 1 Просмотров: 927
Кремль обучает боевиков ДНР в военных академиях
Кремль обучает боевиков ДНР в военных академиях Просмотров: 756
Боевики обвинили баптистов в любви к Украине
Боевики обвинили баптистов в любви к Украине Просмотров: 261
Больше всего комментируют
20
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
16
Пенсии выплачивают с задержками
7
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
5
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
3
Армия оккупанта в Крыму опозорилась во время "показательного выступления"
Голосов: 29295
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua