Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг

Куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник несколько раз озвучил манипулятивные заявления относительно войны на Донбассе в программе "Право на власть", которая на днях была показана на телеканале "1+1".

Об этом говорится в материале #Букв "О чем наговорили в "Правые на власть": фактчекинг".

Речь идет о по меньшей мере четырех случаем заявлений, которые могут ввести в заблуждение.

Так, Николай Колесник заявил о том, что якобы не было "тотальной мобилизации и особого положения".

Однако на самом деле за период 2014-2015 годов было проведено шесть волн мобилизации. От седьмой волны было решено отказаться из-за достаточного количества привлеченных военнослужащих по контракту и стабилизации ситуации на фронте.

В 2015 году пятый президент Петр Порошенко сообщал, что за шесть волн мобилизации в армию пришли 210 000 человек "из них каждый шестой - согласился добровольцем".

Также неочевидно, что имеется в виду от озвученным Колесником понятием "тотальная мобилизация". Однако, следует понимать, что речь не только о количественном увеличении личного состава ВСУ, но и необходимость обеспечения мобилизованных питанием, местом проживания на период несения службы, обмундированием и снаряжением, что означает потребность в соблюдении паритета между количеством мобилизованных в армию и способностью обеспечить их всем необходимым.

Относительно "особого положения" (очевидно, речь о введении военного положения) следует отметить, что, согласно Конституции Украины и Закона Украины "О правовом режиме военного положения", его введение осуществляется совместно СНБО, президентом и Верховной Радой Украины. Последняя должна утвердить соответствующий указ президента, изданный на основании предложения СНБО.

Военное положение в Украине было введено с 26 ноября по 26 декабря 2018 года, после агрессии РФ в Керченском проливе и захвата в плен украинских моряков.

Следует заметить, что после длительных дебатов Рада дала согласие на введение военного положения только на 30 дней, хотя предварительно СНБО и президент предлагали ввести 60-дневное военное положение.

Также следует заметить, что военное положение является правовым режимом, который предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления более широких полномочий. Военное положение допускает ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц.

Иными словами, введение военного положения не является ни обязательным, ни безальтернативным условием в случае агрессии против Украины.

(На видео - с 7:43)

Кроме того, Николай Колесник в эфире шоу утверждал, что для международного сообщества война на Востоке Украины вроде выглядела как "общественный конфликт", а "государство не отреагировало совсем никак".

На опровержение этого утверждения можно привести следующее:

1. Еще 27 марта 2014 Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию № 68/262 "Территориальная целостность Украины", где показала признанны границы Украины и отсутствие правовых оснований для изменения статуса Крыма и Севастополя.

2. Аналогичная позиция Генассамблеи ООН была изложена в резолюции № 71/205 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", от 19 декабря 2016 года. В этой резолюции Россия признается государством-оккупантом относительно украинских территорий.

3. Были подписаны Протокол от 5 сентября 2014 года, Меморандум от 19 сентября 2014 и Комплекс мер от 12 февраля 2015 года (Минские договоренности), также закрепляют статус России как стороны конфликта.

4. Еще 3 марта 2014 МИД Украины распространило официальное заявление, в котором обнародовало список двусторонних соглашений между Россией и Украиной, которые своими действиями Россия в одностороннем порядке нарушила.

5. В апреле 2014 года был принят закон "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", который устанавливал статус территории Украины, временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и дату начала оккупации - 20 февраля 2014 года.

При таких условиях Украина приняла достаточные меры по определению статуса событий в Крыму и на востоке Украины как военно-политической агрессии России, а не гражданской войны.

(На видео - с 7:48)

Третьим манипулятивнвм заявлением Николая Колесника стало утверждение о том, что "предыдущий президент (то есть Петр Порошенко, - ред.) обвинил батальон "Кривбасс" в трусости за Дебальцево".

Однако указанные слова принадлежат не Петру Порошенко, а тогдашнему начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко.

Кроме того, Николай Колесник в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил, что уголовные дела против оккупантов (в частности за пытки украинских пленных) начали нарушать вроде только после репортажа канала "1+1" в 2021 году.

Однако, по информации СБУ, с 2014 года начато более 16 тыс. уголовных производств по государственной измены и терроризму. Кроме того, направлено в суд более 90 уголовных производств по главарей террористов.

(На видео - с 10:12 и 15:05)