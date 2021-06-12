Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг

 
Ексклюзивы
1/5
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1071
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 558
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1233
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1035
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1872
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 549
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 729
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1449
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 450
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 369
Фото
Все фото
3
21
15
16
40
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Собирал информацию и хотел устраивать диверсии - СБУ задержала завербованного военного
Показали иконы на ящиках, в которых &quot;хранили смерть&quot;
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Зеленский съездил на передовую
Зеленский съездил на передовую
&quot;Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica&quot; - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
40 непокоренных: первая в истории украинская сборная на международных соревнованиях Warrior Games
Видео
Все видео
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
Российские оккупанты били из гранатометов и пулеметов
Российские оккупанты били из гранатометов и пулеметов
Начались бои за Луганский аэропорт
Начались бои за Луганский аэропорт
Оккупанты атаковали ВСУ
Оккупанты атаковали ВСУ
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 576
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 423
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 315
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2637
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 612
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 468
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 18:23

Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг

  Комментировать

Куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник несколько раз озвучил манипулятивные заявления относительно войны на Донбассе в программе "Право на власть", которая на днях была показана на телеканале "1+1".

Об этом говорится в материале #Букв "О чем наговорили в "Правые на власть": фактчекинг".

Речь идет о по меньшей мере четырех случаем заявлений, которые могут ввести в заблуждение.

Так, Николай Колесник заявил о том, что якобы не было "тотальной мобилизации и особого положения".

Однако на самом деле за период 2014-2015 годов было проведено шесть волн мобилизации. От седьмой волны было решено отказаться из-за достаточного количества привлеченных военнослужащих по контракту и стабилизации ситуации на фронте.

В 2015 году пятый президент Петр Порошенко сообщал, что за шесть волн мобилизации в армию пришли 210 000 человек "из них каждый шестой - согласился добровольцем".

 

Также неочевидно, что имеется в виду от озвученным Колесником понятием "тотальная мобилизация". Однако, следует понимать, что речь не только о количественном увеличении личного состава ВСУ, но и необходимость обеспечения мобилизованных питанием, местом проживания на период несения службы, обмундированием и снаряжением, что означает потребность в соблюдении паритета между количеством мобилизованных в армию и способностью обеспечить их всем необходимым.

Относительно "особого положения" (очевидно, речь о введении военного положения) следует отметить, что, согласно Конституции Украины и Закона Украины "О правовом режиме военного положения", его введение осуществляется совместно СНБО, президентом и Верховной Радой Украины. Последняя должна утвердить соответствующий указ президента, изданный на основании предложения СНБО.

Военное положение в Украине было введено с 26 ноября по 26 декабря 2018 года, после агрессии РФ в Керченском проливе и захвата в плен украинских моряков.

Следует заметить, что после длительных дебатов Рада дала согласие на введение военного положения только на 30 дней, хотя предварительно СНБО и президент предлагали ввести 60-дневное военное положение.

Также следует заметить, что военное положение является правовым режимом, который предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления более широких полномочий. Военное положение допускает ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц.

Иными словами, введение военного положения не является ни обязательным, ни безальтернативным условием в случае агрессии против Украины.

(На видео - с 7:43)

Кроме того, Николай Колесник в эфире шоу утверждал, что для международного сообщества война на Востоке Украины вроде выглядела как "общественный конфликт", а "государство не отреагировало совсем никак".

На опровержение этого утверждения можно привести следующее:

1. Еще 27 марта 2014 Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию № 68/262 "Территориальная целостность Украины", где показала признанны границы Украины и отсутствие правовых оснований для изменения статуса Крыма и Севастополя.

2. Аналогичная позиция Генассамблеи ООН была изложена в резолюции № 71/205 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", от 19 декабря 2016 года. В этой резолюции Россия признается государством-оккупантом относительно украинских территорий.

3. Были подписаны Протокол от 5 сентября 2014 года, Меморандум от 19 сентября 2014 и Комплекс мер от 12 февраля 2015 года (Минские договоренности), также закрепляют статус России как стороны конфликта.

4. Еще 3 марта 2014 МИД Украины распространило официальное заявление, в котором обнародовало список двусторонних соглашений между Россией и Украиной, которые своими действиями Россия в одностороннем порядке нарушила.

5. В апреле 2014 года был принят закон "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", который устанавливал статус территории Украины, временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и дату начала оккупации - 20 февраля 2014 года.

При таких условиях Украина приняла достаточные меры по определению статуса событий в Крыму и на востоке Украины как военно-политической агрессии России, а не гражданской войны.

(На видео - с 7:48)

Третьим манипулятивнвм заявлением Николая Колесника стало утверждение о том, что "предыдущий президент (то есть Петр Порошенко, - ред.) обвинил батальон "Кривбасс" в трусости за Дебальцево".

Однако указанные слова принадлежат не Петру Порошенко, а тогдашнему начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко.

Кроме того, Николай Колесник в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил, что уголовные дела против оккупантов (в частности за пытки украинских пленных) начали нарушать вроде только после репортажа канала "1+1" в 2021 году.

Однако, по информации СБУ, с 2014 года начато более 16 тыс. уголовных производств по государственной измены и терроризму. Кроме того, направлено в суд более 90 уголовных производств по главарей террористов.

(На видео - с 10:12 и 15:05)

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Больной мафиози в тюрьме писал песни

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

Ельцин стал президентом советской России

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 7227
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 5346
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 4968
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 3870
Интимное фото и переписка с &quot;Холостяком&quot;: Лесю Никитюк &quot;взломали&quot; в Instagram
Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
6
 Просмотров: 2970
Донбасс
Только один КПВВ на Донбассе работает корректно
Только один КПВВ на Донбассе работает корректно Просмотров: 54
Оккупанты возят людей в РФ по паспортам
Оккупанты возят людей в РФ по паспортам Просмотров: 324
Назвали имя убитого воина на Донбассе. Вторая потеря за неделю в 128-й бригаде
Назвали имя убитого воина на Донбассе. Вторая потеря за неделю в 128-й бригаде Просмотров: 513
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, погиб военный
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, погиб военный Просмотров: 54
Российские наемники устроили стрельбу, но обвиняют ВСУ
Российские наемники устроили стрельбу, но обвиняют ВСУ Просмотров: 666
Больше всего комментируют
7
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
1
Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков
1
"Использовать вопрос пленных в политике - это скотство" - Порошенко о "пленках Медведчука"
1
Еще одна страна ЕС признала украинские ковид-свидетельства
Голосов: 11178
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть