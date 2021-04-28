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среда, 28 апреля 2021 12:16

Кулеба прокомментировал возможность переговоров с главарями ЛДНР

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Кулеба прокомментировал возможность переговоров с главарями ЛДНР
Президент Владимир Зеленский тверд в этом решении. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Переговоры с главарями так называемых ЛНР и ДНР - это красная линия, которую Украина не перейдет.

Президент Владимир Зеленский тверд в этом решении, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире BBC News World.

"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта - в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба.

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Президент Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина по поводу переговоров с участием главарей ЛДНР.

На фоне эскалации на востоке и наращивания российских войск возле украинских границ Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с главарями так называемых ЛНР и ДНР.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина не собирается вести переговоры с представителями ЛДНР "даже в условном пространстве".

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