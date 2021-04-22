Кулеба призвал перекрыть России SWIFT

Кулеба заявив, що для Заходу важливо діяти на випередження. Фото: Reuters

В случае обострения ситуации на востоке Украины необходимо ввести новые экономические санкции и запретить России доступ к международной расчетной системе SWIFT.

Для Запада важно действовать на опережение, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters.

"У меня нет информации, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято... И именно поэтому консолидированная реакция Запада так важна теперь, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину принять такое решение", – сказал Кулеба.

В декабре прошлого года глава украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук планировал предложить СНБО отключить Россию от SWIFT.

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Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих на восточной границе Украины. В начале месяца украинские военные отчитались, что оккупанты готовят масштабные провокации и могут ввести боевиков вглубь страны. РФ успела перебросить к границам Украины и в аннексирован Крым 16 батальонно-тактических групп с мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Президент Владимир Зеленский считает, что перемещение российских войск вблизи украинской границы направлено на запугивание Киева и Запада.