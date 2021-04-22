Представители "Люблинского треугольника" сделали заявление по Донбассу

Во время встречи на Донбассе представители Польши и Литвы произнесли совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий РФ. Три стороны скрепили заявление подписями.

Вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас заявил, что война на Донбассе – это агрессия России, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей, но и проблемой всей Европы и мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона – Россия", - сказал Саударгас.

Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Его поддержала вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская.

"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяют две вещи: страшная гнетущая тишина, которая теперь царит там, где когда-то бурлила жизнь; то, что виновник всего – РФ, которая принесла боль, разрушение и опустошение на эти земли", - сказала она.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук вместе с представителями Литвы и Польши посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.

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Польша выступает за введение дополнительных санкций Евросоюза против РФ за агрессивные военные действия у украинской границы, а также за нарушение территориальной целостности Украины. 7 стран-членов ЕС поддержали такую позицию.