Кучма заявил, что блокады Донбасса не существует

"На оккупированных территориях можно проносить до 50 кг груза, это блокада" -Кучма Фото: УНН

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что экономической блокады Донбасса нет.

Аргументировал тем, что в решении СНБО речь идет о временном запрете перевозки товаров, сообщает УНН.

Он добавил, что пересекая так называемую границу с оккупированными территориями можно проносить не более 50 кг.

"То, что такая проблема существует, это правда. Этот вопрос возникает каждый раз в контактной группе, со стороны той стороны. Но мы четко заявляем - движение должно быть двусторонним. Если вы во время этого запрета движения национализировали все украинские предприятия, то вы сначала дайте нам ответ - когда вы собираетесь их возвращать", - сказал глава украинского делегации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кучма попросил украинцев "немножко подождать" обмена пленными

Он добавил, что как член контактной группы не имеет права принимать решения.

"Мы не можем принимать решения в контактной группе отменить указ Президента. Но говорить об этом можно сколько угодно. Этот вопрос сегодня существует, его все время поднимает и российская сторона, кроме ОРДЛО, и я думаю, оно существует и в Украине", - заявил он.

В новых договоренностях о режиме прекращения огня на Донбассе необходимо прописать норму "не стрелять в ответ". Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, сообщает пресс-служба Администрации президента.