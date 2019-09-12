Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек

Пятый день в Ялте продолжается шторм.
Крымские спасатели сообщили о гибели 6 человек в районе Большой Ялты во время шторма, потом стало известно о гибели еще 2, пишут Крым. Реалии.
"После выходных шторм утих, но купаться на пляжах Ялты все еще запрещено. Несмотря на это, некоторые ялтинцы и туристы все же рискуют заходить в воду", - пишут журналисты.
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В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания.
Причиной называют сильный шторм 3 балла.
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