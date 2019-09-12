 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 792
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2421
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1044
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1791
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2466
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1035
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1476
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1170
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2178
Фото
Все фото
9
4
11
3
3
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
&quot;Запретная зона&quot;: оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа
"Запретная зона": оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа
Появились фото террористов, которые похитили и пытали Аметова
Появились фото террористов, которые похитили и пытали Аметова
В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания
В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания
Видео
Все видео
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
Мать – Сенцову: "Спасибо, сынок, что все выдержал"
"Фашизм на полную катушку": сеть шокировали развлечения крымских школьников
"Фашизм на полную катушку": сеть шокировали развлечения крымских школьников
В Крыму мощный шторм - показали видео
В Крыму мощный шторм - показали видео
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4320
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1575
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30573
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 171
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
четверг, 12 сентября 2019 18:31

Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек
9

  Комментировать

Шторм на черноморском побережье длится почти неделю
Фото: Крым. Реалии
Шторм на черноморском побережье длится почти неделю
Шторм на черноморском побережье длится почти неделю
Шторм на черноморском побережье длится почти неделю
Шторм на черноморском побережье длится почти неделю

Пятый день в Ялте продолжается шторм.

Крымские спасатели сообщили о гибели 6 человек в районе Большой Ялты во время шторма, потом стало известно о гибели еще 2, пишут Крым. Реалии.

"После выходных шторм утих, но купаться на пляжах Ялты все еще запрещено. Несмотря на это, некоторые ялтинцы и туристы все же рискуют заходить в воду", - пишут журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Запретная зона": оккупанты все лето закрывали бухты Гурзуфа

В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания.

Причиной называют сильный шторм 3 балла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крым штормит: стихия унесла жизни 8 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

Погибла украинка, которая исполнила таран

Украинцы отличились под Веной

Немцы спасли пассажиров торпедированного корабля

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 50158
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 37317
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
8
 Просмотров: 26361
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 23859
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 5 Просмотров: 18270
Крым
Все освобожденные моряки получат квартиры в Одессе - капитан Гриценко
Все освобожденные моряки получат квартиры в Одессе - капитан Гриценко Просмотров: 306
Освобожденные моряки готовы вернуться в Керченский пролив
Освобожденные моряки готовы вернуться в Керченский пролив Просмотров: 279
Капитан Гриценко рассказал, почему не стрелял в россиян в Керченском проливе
Капитан Гриценко рассказал, почему не стрелял в россиян в Керченском проливе Просмотров: 2016
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
4
 Просмотров: 162
Украинский политзаключенный просит помилования у Путина
Украинский политзаключенный просит помилования у Путина Просмотров: 1836
Больше всего комментируют
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
8
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
2
Криминал за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг
Голосов: 5855
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua