Кровавое перемирие: на Донбассе снова потери

Боевики усилили обстрелы на Донбассе.
В результате 10 августа погиб еще один украинский военный. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Сегодня погиб смертью храбрых еще один украинский воин. В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов с автоматического гранатомета в районе Новолуганское", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Таким образом, с начала последнего "перемирие" погибли уже 7 украинских военнослужащих.
Официальной информации от штаба операции Объединенных сил об обстреле и потери пока не сообщается.
Согласно достигнутым договоренностям трехсторонней контактной группы, на Донбассе с 21 июля началось "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня.
Комментарии