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суббота, 10 августа 2019 16:34

Кровавое перемирие: на Донбассе снова потери

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Кровавое перемирие: на Донбассе снова потери
На Донбассе в результате обстрела погиб еще 1 военный. Фото - Укринформ

Боевики усилили обстрелы на Донбассе.

В результате 10 августа погиб еще один украинский военный. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Сегодня погиб смертью храбрых еще один украинский воин. В 13.30 российские войска обстреляли украинских воинов с автоматического гранатомета в районе Новолуганское", - сказано в сообщении.

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Таким образом, с начала последнего "перемирие" погибли уже 7 украинских военнослужащих.

Официальной информации от штаба операции Объединенных сил об обстреле и потери пока не сообщается.

Согласно достигнутым договоренностям трехсторонней контактной группы, на Донбассе с 21 июля началось "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня.

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Дата
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