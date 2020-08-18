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вторник, 18 августа 2020 01:45

Кравчук рассказал о возможности замены Минского формата переговоров

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Кравчук рассказал о возможности замены Минского формата переговоров
Кравчук рассказал о Минском формате переговоров. Фото: Украинская правда

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, которая обычно собирается в Минске, может изменить место для своих встреч.

Впрочем, пока делать этого нет необходимости, заявил глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью "Сегодня".

Кравчук отметил, что Беларусь никак не участвует в переговорном процессе, а только создала условия и предоставила площадку для встреч ТКГ. Пока причин, чтобы менять это место встречи, Кравчук не видит. Хотя добавляет сделать это участники ТКГ могут.

Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого. Но, следует предусматривать все. Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда посмотрим, - добавил Кравчук.

Следующая встреча ТКГ в Минске запланирована на 18 августа. Впервые она пройдет под председательством нового главы украинской делегации Леонида Кравчука.

Он уже заявил, что 18 августа будут начинать работу наши рабочие группы. В видеорежиме. А 19 августа будет видеоконференция Трехсторонней контактной группы.

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За неделю протестов в Беларуси погибли по меньшей мере два человека, более тысячи - ранены. Более 7000 - задержаны.

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