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среда, 09 сентября 2020 23:00

Кравчук рассказал, как будет проходить инспектирование украинских позиций вместе с боевиками

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Кравчук рассказал, как будет проходить инспектирование украинских позиций вместе с боевиками
Кравчук сообщил обстоятельства завтрашнего инспектирования. Фото: ТСН

Террористов ЛДНР допустят на совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы Донецкой обл.

"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, украинская сторона в пределах СЦКК и координатор ОБСЕ госпожа Хайди Грау", - заявил руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает ТСН.

ОБСЕ сегодня подтвердила, что украинская сторона не нарушала режим тишины. Совместное инспектирование позиций украинских военных завтра должно это подтвердить.

Кравчук считает, что после этого нельзя обвинять представителей Украины в ТКГ в формализации террористических группировок и оккупированных территорий. Ибо в инспекции будет присутствовать представитель ОБСЕ.

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Журналист Юрия Бутусова со ссылкой на данные террористов сообщил, что в завтрашний инспекции будет участвовать генерал-майор Вооруженных сил РФ Руслан Якубов.

"Завтра всю украинскую армию собираются опорочить", - заявил он в Facebook.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

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