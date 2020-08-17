Кравчук придумал способ общения с оккупированным Донбассом

С обществом Донбасса Кравчук хочет общаться по видеоконференции. Фото: pixabay.

Наладить первые контакты с гражданским обществом оккупированного Донбасса украинская делегация в ТКГ может попробовать в режиме видеоконференции.

На неподконтрольной правительству Украины части Донбасса живут миллионы людей и есть "признаки гражданского общества", такое мнение высказал руководитель украинской делегации в ТКГ первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Сегодня".

"Опыт в мире есть, ничего особенного. Есть интернет, различные формы общения, чтобы не идти, ехать и собираться. Можно создать специальную видеоконференцию. Главное, иметь желание", - сказал Кравчук.

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По его словам, есть люди, которые не принимали и не принимают участия в войне, не ходят с оружием, живут в невероятно сложных условиях.

"И мы говорим, что нам надо журналисты, преподаватели, работники вузов ... Мы хотим, чтобы эти люди общались между собой. На первых порах мы говорим именно об общении на уровне гражданского общества. А когда мы почувствуем, что уже договариваемся, тогда можно переходить на другой уровень. Сейчас речь не идет об общении с боевиками ", - акцентировал руководитель украинской делегации в ТКГ.

Кравчук также спрогнозировал, что Россия не будет препятствовать таким контактам.

"Я слышал, что Россия нас обвиняет именно в том, что такого общения нет. Когда мы начнем это делать, а они скажут" нет ", мы скажем: вы что, блинов объелись?", - отметил первый президент Украины.

Первый президент Украины, глава отечественной делегации в Тристоронней контактной группе на переговорах по Донбассе Леонид Кравчук допускает изменение места встреч ТКГ-за ситуации в Беларуси. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то будем искать другое место.