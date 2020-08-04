Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе после того, как с поста ушел второй президент Украины Леонид Кучма. Фото: facebook.com/1leonidkravchuk

Донецкая и Луганская области могут получить статус свободных экономических зон.

Такую идею озвучил новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук на встрече с членами делегации в понедельник, 3 августа.

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Кроме того, Кравчук предложил более активно информировать общественность о переговорном процессе в Минской контактной группе.

Он убежден, что украинское общество должно "больше знать и понимать, что происходит на минских переговорах". Об этом пишет DW.

Украинская делегация должна собраться на еще одну встречу перед следующим заседанием ТКГ, запланированным на 18-19 августа.

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. 28 июля стало известно, что глава украинской делегации в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма ушел с поста. После назначения Кравчук заявил, что никогда не подпишет любой документ, который навредит государству.