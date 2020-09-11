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пятница, 11 сентября 2020 10:21

Кравчук планирует вернуться к инспекции украинских позиций

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Кравчук планирует вернуться к инспекции украинских позиций
Кравчук сказал, что к инспекции позиций ВСУ вернутся через несколько дней. Фото: Facebook / Леонид Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что к инспекции украинских позиций вблизи поселка Шумы могут вернуться через несколько дней.

"Это уже провокация мы считаем. Будем изучать ситуацию, почему это произошло. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", - прокомментировал Кравчук для "ТСН".

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Встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" оказалась под угрозой из-за обстрела вблизи Шумов, а затем сорванную инспекцию позиций украинской армии. Именно совместная с боевиками проверка позиций ВСУ была одним из условий собрания в Берлине.

Также оккупанты неожиданно потребовали проверить другие украинские позиции, снимать все и составлять протоколы. Накануне запланированной инспекции, в районе Шумов, боевики устроили стрельбу.

9 сентября на заседании ТКГ договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ и военнослужащих РФ.

Но инспекцию временно отменили. Причиной стало то, что РФ выдвинула новые, несогласованные ранее требования.

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