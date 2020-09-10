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четверг, 10 сентября 2020 23:25

Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских договоренностей - Кравчук

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Срыв инспектирования у Шумов не является срывом минских договоренностей - Кравчук
Кравчук рассказал о минских соглашениях. Фото: Униан

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не считает перенос инспектирования украинских позиций возле Шумов срывом минских договоренностей.

Украинская сторона попросила ОБСЕ в ближайшее время провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции. Соответствующее письмо Кравчук отослал координатору ОБСЕ Хайди Грау, сообщил он в эфире телеканала "Украина 24".

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Напомним, на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Потом стало известно, что инспекция украинских позиций не состоится, ее перенесли на неопределенный срок.

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