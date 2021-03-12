Кравчук назвал возможную дату встречи "нормандской четверки"

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 9 декабря 2019 в Париже. Фото: Офис президента

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук прогнозирует следующую встречу лидеров "нормандской четверки" в апреле.

"Идет большая работа на уровне политических советников, где участвуют Ермак и, соответственно, Козак - советник Путина, и др. Они как раз и решают главный вопрос о проведении встречи на высшем уровне. Планируется пока, наверное, на апрель" , - отметил Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

В то же время он уточнил, что точно говорить о ее проведении еще рано.

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"Как оно будет на самом деле, сказать трудно, так как предсказать деятельность или позицию России тяжело. Она меняется буквально каждый день", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 9 декабря 2019-го в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с руководителем каждой из стран "нормандской четверки" отдельно, если общая встреча не удастся. Президент добавил, что решение важных вопросов не будет откладывать.