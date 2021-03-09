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вторник, 09 марта 2021 12:12

Зеленский: Если "нормандская четверка" не соберется, встречусь с каждым отдельно

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Зеленский: Если &quot;нормандская четверка&quot; не соберется, встречусь с каждым отдельно
Последний раз Зеленский, Путин, Меркель и Макрон встречались в Берлине в декабре 2019 года.

Если встреча "нормандской четверки" не удастся, то президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречи с руководителем каждой из стран в отдельности. Об этом Зеленский заявил в понедельник.

"В любом случае готовится "нормандская встреча". Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в "нормандском формате" - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки".

Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного - значит, я встречусь с каждым отдельно", - цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Президент добавил, что решение "этого важного вопроса" не будет откладываться.

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Зеленский также сказал, что после блокировки деятельности телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которые связанные с Виктором Медведчуком, увеличилось количество вооруженных провокаций на Донбассе.

В среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливает Вооруженные силы Украины из минометов и гранатометов и минирует территорию.

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Дата
09
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