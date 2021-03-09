Боевики обстреливают ВСУ из минометов и гранатометов и минируют территории

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 8 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Луганского захватчики с помощью ручного противотанкового гранатомета дистанционно заминировали территории минами ПОМ-2. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, и поселка Пески оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Опытным - с ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотого-4 - еще и из стрелкового оружия. В районе поселка Лебединское противник обстреливал наши позиции со станкового противотанкового гранатомета, сообщили в штабе ООС.

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"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Красногоровки противник использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

На провокационные действия противника наши воины реагировали огнем.

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь. Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.