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среда, 10 марта 2021 13:22

У Путина поставили условия для возможной встречи с Зеленским

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У Путина поставили условия для возможной встречи с Зеленским
Владимир Путин не опровергает возможности встретиться с Владимиром Зеленским. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков высказался о встрече глав России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Считает, что к ней стоит хорошо подготовиться.

"Президент Путин никогда не опровергает любые встречи, тем более когда они могут быть результативными и принести пользу всем", - отметил Песков, сообщают "Известия".

Но, по их мнению, любая встреча должна быть хорошо подготовлена, а подготовка - это выполнение договоренностей.

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"В этом случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей, в первую очередь мы говорим о минском комплексе мероприятий, во вторую очередь - о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", - заявил пресс-секретарь Путина.

В начале декабря 2020 года власти России исключили возможность встречи Путина с Зеленским в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с руководителем каждой из стран "нормандской четверки" отдельно, если общая встреча не удастся. Президент добавил, что решение важных вопросов не будет откладывать.

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