Кравчук назвал главный вопрос референдума

Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум". Его могут назначать президент, Верховная Рада и президент по народной инициативе. Фото: legalhub.online

На всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма. Поскольку он сегодня является "наиболее болезненным и по-разному воспринимается различными политическими силами".

Об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук.

"Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести на референдум для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но есть украинскими территориями", - сказал Кравчук, передает "Украина 24".

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Также отметил, что главным вопросом референдума должно быть "то, что Украина является цельной, независимой, с возвращением ее территорий". Он уверен, что эта позиция, не ставится под сомнение международными партнерами Украины.

"Способ возвращения оккупированных РФ территорий должно представить государство, власть, Верховная Рада, а народ должен сказать "нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной, независимой и должна принадлежать Украине", - добавил Кравчук.

Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум". Документ подал президент. Это было его предвыборное обещание. Назначать референдум могут президент, Верховная Рада и президент по народной инициативе. Тогда надо собрать 3 млн подписей украинцев, имеющих право голоса. При условии, что их соберут в двух третях административно-территориальных единиц и не менее чем по 100 тыс. в каждой. Деньги будут выделять из резервного фонда бюджета - проведение опроса стоит почти 2 млрд грн. Голосовать можно будет по интернету. Вопрос должен быть четким и понятным. Ответ на него - "да" или "нет".