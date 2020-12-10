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четверг, 10 декабря 2020 14:27

Кравчук хочет перекрыть России SWIFT

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Кравчук хочет перекрыть России SWIFT
Кравчук считает, что такой шаг заставит РФ соблюдать договоренностей. Фото: Укрправда

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук планирует предложить СНБО отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT.

Такой способ воздействия используют, если РФ не станет выполнять свои обязанности урегулирования ситуации на Донбассе, заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"России просто нужно отвести свои войска и формирования из Донбасса, оружие, вывести оттуда "добровольцев", и тогда Украина будет общаться с украинцами, а не чужаками", - утверждает председатель Украинской делегатов.

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Команда президента Владимира Зеленского будет балансировать, но не сдвинет вопрос окончания войны в Донбассе.

"Я не вижу ни в формате Минского процесса" ни в формате "нормандского процесса", ни тем более в так называемом коммюнике никаких признаков нашей победы. А вот желание балансировать и идти на уступки я вижу", - говорит Gazeta.ua политолог Виталий Кулик .

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