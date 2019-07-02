Контроль по-европейски: министр из Польши устроит на Донбассе проверку

Польский министр пообщаеться с представителями украинской власти о состоянии дел лиц польского происхождения на прифронтовой территории. Фото: Польское радио

На Донбасс приехала польская делегация, которая отвечает за гуманитарную помощь.

Возглавляет делегацию министр Михал Вось, сообщает Польское радио.

Планируют посетить Краматорск, Авдеевку и Светлодарск.

Целью визита назвали помощь жителям прифронтовых территорий.

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"Польша реализовала этот проект в сотрудничестве с Caritas Polska. Он один из крупнейших, которые финансируют из средств налогоплательщиков и Канцелярии председателя Совета министров. Это примерно 590 тыс. евро (17 млн грн - Gazeta.ua)", - сказал Вось.

Зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетил председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано. Вместе с Грациано на Донбасс приехал заместитель министра иностранных дел Егор Божок. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.