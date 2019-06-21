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пятница, 21 июня 2019 20:10

Донбасс посетил глава Военного комитета ЕС

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Донбасс посетил глава Военного комитета ЕС
Стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в формате Украина-ЕС. Фото: Twitter

Зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетил председатель Военного комитета ЕС генерал Клаудио Грациано.

Вместе с Грациано на Донбасс приехал заместитель министра иностранных дел Егор Божок. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве отметили, что Грациано и Божок обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в формате Украина-ЕС в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС, налаживание прямых контактов по линии оборонных ведомств. Во время встречи Грациано подтвердил повышенное внимание Военного комитета ЕС к развитию ситуации на Донбассе и в акваториях Азовского и Черного морей.

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"Именно для ознакомления с военно-оперативной ситуацией я приехал в Украину, и посещу восточные регионы, и проведу встречи с должностными лицами Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины и руководством операции Объединенных сил", - сказал председатель Военного комитета ЕС.

ЕС разрабатывает систему мер в ответ на предоставление российского паспорта украинским гражданам на Донбассе. Они не будут признавать его законность.

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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