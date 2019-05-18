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суббота, 18 мая 2019 12:50

Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса

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Кому благоволят жители оккупированных территорий: результаты опроса
По словам Наевa, люди на оккупированных территориях понимают, что вернуться в Украину – единственный выход. ФОТО: rudenko.kiev.ua

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей преобладает проукраинский настрой. Его не афишируют из-за угрозы репрессий со стороны оккупантов.

"В этом году в Объединенных силах был проведен опрос граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий через КПВВ. Он показал, что 60% респондентов считают себя гражданами Украины, 5% – гражданами ДНР/ЛНР, 3% считают себя гражданами Российской Федерации и СССР. Остальные не смогли определиться со своей гражданской позицией, – рассказал экс-командующий ОС Сергей Наев в интервью изданию Укринформ.

Опросом занимались общественные организации. Параллельно с ними аналогичное исследование проводили специальные разведывательные органы.

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"Я лично имел возможность общаться с людьми из неподконтрольных территорий на КПВВ "Майорское" и говорил им, что Объединенные силы принесут мир на все украинские земли по обе стороны линии соприкосновения. Никакой агрессии или неприятия со стороны людей я не испытывал. Дело в том, что время лечит многие раны, в том числе и образовавшиеся в результате вооруженного конфликта. Люди понимают, что Российская Федерация их не берет к себе, люди понимают, что Украина ждет их, и другого выхода, чем вернуться в лоно Украины, нет", – отметил Наев.

В Донецке начали принимать заявления на российское гражданство. Процессу активно способствует российская пропаганда. Факт сбора заявок зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.

ukrinform.ua
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