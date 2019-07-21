Командующий ОС поздравил украинцев с годовщиной освобождения Торецка и Рубежного

5 лет назад украинские войска освободили Торецк и Рубежное. Фото: Dancor.sumy

21 июля, 5 лет назад, украинские войска освободили Торецк и Рубежное от боевиков.

Командующий Объединенными силами Александр Сирский поздравил с годовщиной освобождения украинских городов. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

"Уважаемые соотечественники, дорогие жители Торецка и Рубежного! От имени командования Объединенных сил и от себя лично искренне поздравляю вас с Днем освобождения Торецка и Рубежного от российских оккупационных войск и их наемников! Подвиг жителей Торецка и Рубежного и воинов, которые освободили и обороняют город, уже вписан в историю Украины золотыми буквами", - подчеркнул Сирский.

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