Командир выполнял роль Деда Мороза - как на передовой встретили Новый год

Фото: Facebook

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" отметили Новый год на передовой.

Командир Дмитрий Брижинський посетил позиции и передал военным сладости и подарки, сообщили на официальной странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook.

"Роль Деда Мороза командир бригады Дмитрий Брижинський решил выполнять лично. Загрузили тортами и сладостями машину и повезли подарки туда, где их невозможно достать. Позиция за позицией, блиндажи, наблюдательные посты, траншеи. Местами из-за бездорожья даже приходилось пересаживаться на "Урал". И темень, которая наступила очень быстро, не помешала продолжить праздничное путешествие", - рассказали украинские военные.

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В ночь на первое января на передовой не было ни снега, ни мороза. Благодаря этому бойцы успели построить и утеплить под землей столовую, в которой накрыли праздничный стол.

31 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из БТР, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.