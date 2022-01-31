Командир разведгруппы "Оплота" получил девять лет

Командира разведгруппы группировки боевиков "Оплот" приговорили к девяти годам тюрьмы. Фото: t.me/SBUkr

Командира разведгруппы группировки боевиков "Оплот" приговорили к девяти годам тюрьмы.

Он воевал против украинских военных и активно участвовал в боях за Дебальцево в 2015 году, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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"Суд признал его виновным в участии в террористической группе или террористической организации", - говорится в сообщении.

Кроме того, по заданию российских "кураторов" боевик подбирал кадры для группировки "Оплот".

Апелляционный суд в Днипре оставил в силе приговоры бывшему главарю ЛНР Игорю Плотницкому и его подельникам по делу о сбитом военно-транспортном самолете Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014-го. Они приговорены к пожизненным срокам. Они руководили группами боевиков, которые были вооружены переносным зенитно-ракетным комплексом, когда 14 июня 2014 года во время посадки в аэропорту Луганска сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76.