"Когда сумерки спустились на донбасские холмы" - бойцы поделились душевными снимками с передовой

Украинские военные в Донбассе, стоящие на передовых позициях, кроме наблюдения за противником, в минуты тишины могут видеть суровую красоту Донецкого края. А иногда даже фотографируют.

Фотографиями поделились бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на странице военного подразделения в Facebook.

Фото: facebook.com/93OMBr

Военные пишут, что на каменисто-глинистых холмах Донбасса прихоти майской погоды ощущаются в разы острее, чем в мирных городах и селах.

"К вечеру ветер разыгрался такой, что готов был сорвать не только стаи белых лепестков с цветущих кустов, но и наши головы в шлемах и отнести их куда-то далеко за горизонт. Буржуйка от порывов непрерывно искрила и трещала все громче. Разорванные ветром облака окрасили солнце на закате в коричнево-малиновый цвет. Такой удивительный, что рука сама потянулась к фотоаппарату. И хотя никакая техника не способна передать то, что видели глаза, мы, по крайней мере, попытались", - говорится в заметке.

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Но погода быстро изменилась - когда сумерки спустились на донбасские холмы, хлынул дождь. Глина под ногами поплыла, стал скользким и дощатый настил в окопах.

"Все, кто не был на боевом дежурстве, потянулись к кухне - ужинать, пить сладкий чай и смотреть боевик, заранее скачанный на мобильный телефон", - рассказывают военные.

Таким был один из сотен вечеров на передовой для бойцов 93-й бригады "Холодный Яр".

Украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, поздравили украинских женщин с Днем матери. Видео опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил.