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среда, 12 мая 2021 12:31

"Когда сумерки спустились на донбасские холмы" - бойцы поделились душевными снимками с передовой
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Украинские военные в Донбассе, стоящие на передовых позициях, кроме наблюдения за противником, в минуты тишины могут видеть суровую красоту Донецкого края. А иногда даже фотографируют.

Фотографиями поделились бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на странице военного подразделения в Facebook.

Показали один из вечеров на передовой для бойцов 93 бригады Холодный Яр
Фото: facebook.com/93OMBr
Показали один из вечеров на передовой для бойцов 93 бригады Холодный Яр
Показали один из вечеров на передовой для бойцов 93 бригады Холодный Яр
Показали один из вечеров на передовой для бойцов 93 бригады Холодный Яр
Показали один из вечеров на передовой для бойцов 93 бригады Холодный Яр

Военные пишут, что на каменисто-глинистых холмах Донбасса прихоти майской погоды ощущаются в разы острее, чем в мирных городах и селах.

"К вечеру ветер разыгрался такой, что готов был сорвать не только стаи белых лепестков с цветущих кустов, но и наши головы в шлемах и отнести их куда-то далеко за горизонт. Буржуйка от порывов непрерывно искрила и трещала все громче. Разорванные ветром облака окрасили солнце на закате в коричнево-малиновый цвет. Такой удивительный, что рука сама потянулась к фотоаппарату. И хотя никакая техника не способна передать то, что видели глаза, мы, по крайней мере, попытались", - говорится в заметке.

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Но погода быстро изменилась - когда сумерки спустились на донбасские холмы, хлынул дождь. Глина под ногами поплыла, стал скользким и дощатый настил в окопах.

"Все, кто не был на боевом дежурстве, потянулись к кухне - ужинать, пить сладкий чай и смотреть боевик, заранее скачанный на мобильный телефон", - рассказывают военные.

Таким был один из сотен вечеров на передовой для бойцов 93-й бригады "Холодный Яр".

Украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, поздравили украинских женщин с Днем матери.

Видео опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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