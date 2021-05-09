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воскресенье, 09 мая 2021 19:19

День матери: украинские воины передали поздравления с передовой

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День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
Украинские воины передали приветствие мамам. Фото: @pressjfo.news

Украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, поздравили украинских женщин с Днем матери. Видео опубликовал пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"На волнуйтесь, мама, все будет хорошо", "Вы наверное, мама, дома огород сажаете. А мы окоп чистим. Ничего, приеду домой, помогу", "Мама, ты переживаешь, что я не завтракаю утром. Нас здесь неплохо кстати кормят. Но по твоему борщу я все равно скучаю", "Сегодня ремонтирую свою машину, а приеду домой, возьму тебя, мама, поедем кататься. Поедем на море отдохнем", - обращаются воины.

9 мая - День матери, который в Украине традиционно отмечается во второе воскресенье мая.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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