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Климкин назвал новые цели Путина в Украине

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Климкин назвал новые цели Путина в Украине
Путин будет пытаться взять под контроль юг Украины. Фото: UAZMI

Россия будет пытаться взять под контроль Одессу, Николаев, Херсон и Запорожье.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу".

Он считает, что оккупированные районы Донбасса останутся под российским контролем как протекторат. Затем Кремль будет пытаться объединить Донбасс. Следующей целью может стать юг Украины.

"Не только потому, что это доминирующий контроль над Черным морем. Второй момент - это возможность всех сухопутных коридоров не только на Крым. Это одновременно решает и Молдову, и Приднестровье, и объединение всех территорий", - пояснил он.

"Ему нужен и Николаев, и корабли. Это одновременное решение для Путина проблемы воды в Крым. Мы же никогда не подпишем контракт, где будет написано "Крым, Россия". Мне кто-то говорит, что Путин перезагрузит власть или союз с Беларусью. Союз с Беларусью для россиян - это такое. Они и так считают Беларусь своей. А вот союз с Белоруссией и Новороссией с точки зрения вообще миссии Путина - это было бы что-то, это было бы мегавнутренней мобилизацией. За это ему еще лет 10 простят то, что происходит в России", - добавил экс-министр.

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Климкин ожидает от России "полногибридного раскачивания ситуации" на юге Украины.

"Будет Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье. Не знаю, как Днепр, там есть определенные сложности для них. А вот по этим регионам будет последовательный удар", - убежден он.

9 декабря "нормандский саммит" продемонстрировал полную неспособность договариваться российской стороны. Все еще раз смогли убедиться в том, что не случайно начали эту гибридную войну, в которой определенная часть российской элиты поставила конкретные цели, об этом заявил российский политолог Виктор Мироненко.

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