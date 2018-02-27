"Киборги" и волонтеры выступили в Европарламенте с докладом о преступлениях РФ

В Европарламенте с докладом о преступлениях РФ выступали "киборги" и волонтеры. Фото: Газета "День

Украинские офицеры, волонтеры и добровольцы в Европарламенте рассказали о реальных фактах российского военного присутствия на Донбассе.

Об этом сообщил Укринформ.

"Я хочу отметить прямое российское присутствие на Донбассе. С этой целью я прибыл сюда, и хочу об этом вам рассказать. Начиная с 2014 года, я и мои собратья видели военных с опознавательными знаками российской армии, а также военную технику на территории Донбасса, которая производится и находится на вооружении в России. Находясь в плену, я неоднократно общался в офицерами Российской Федерации", - рассказал офицер Вооруженных сил Украины полковник Олег Кузьминых.

Прошло обсуждение проблем физической и психологической реабилитации украинских военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, отражая российскую агрессию.

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В свою очередь, Сергей Кузьминых рассказал об инициативе создания в разных регионах Украины реабилитационных центров для украинских воинов.

"Каждая судьба военного индивидуальна. Но все мы понимаем, что агрессия России, и мы должны выстоять", - отметил Сергей Кузьминых.

Трем офицерам вооруженных сил Российской Федерации и украинскому наемнику-боевику ДНР, причастных к обстрелу г. Мариуполь 24 января 2015 года, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении. Против них началось специальное досудебное расследование.