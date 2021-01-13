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среда, 13 января 2021 18:04

Киборги должны были отходить еще осенью - Бутусов

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Шесть лет назад, 13 января 2015, не выдержав российских обстрелов упала диспетчерская башня Донецкого аэропорта. Благодаря ей наши воины следили за перемещениями врага и корректировали артиллерийский огонь по россиянам.

242 дня несмотря на жару и зимние холода наши добровольцы героически держали оборону этого объекта. Враг неоднократно пытался захватить ДАП, но с каждым разом кивал ноги. В какой-то момент они стали называть украинских защитников киборгами.

Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.Нет рассказал Gazeta.ua почему считает киборгов героями и добавил, что украинское руководство не сделало из этого никаких выводов.

Автор: Детектор Медиа
  "Надо было или идти вперед и выбивать русских с позиций вокруг терминала, выводить людей", - Юрий Бутусов
"Надо было или идти вперед и выбивать русских с позиций вокруг терминала, выводить людей", - Юрий Бутусов

Стоило держать ДАП 242 дня?

Если оценивать эту операцию с точки зрения тактики - объективно после того, как россияне вплотную приблизились к новому терминалу, заняли соседние здания - надо было принимать решение об уходе наших людей. Или выбивать русских с позиций.

На тот момент новый терминал, башню и метеостанцию ​​удерживала небольшая группа воинов. В сентябре-октябре 2014 это стало невыгодным для наших воинов положение - враг простреливал подходы к нашим позициям, мог скрыто приближаться, простреливать из тяжелого вооружения. Новый терминал был легкой сооружением, неприспособленном к долговременной обороне.

Идеологически какую роль исполнила оборона донецкого аэропорта?

Это показало силу духа и способность украинских воинов держаться до конца.

Там были ужасные условия, выдерживать было огромным испытанием. Люди держались на холоде, жаре почти год. Это сплошной героизм.

Защитники ДАПу - удивительные люди и их надо было сохранить.

Я тогда об этом все писал.

Россияне знали, что им противостоят добровольцы?

Думаю, что имели представление о противнике. Последние защитники были исключительно добровольцы. Люди, которые не просто пошли на войну, но и держали ГАП до последнего.

Те, кто там были имели чрезвычайные волевые качества и стояли там до конца.

Со стороны россиян воевали наемники, имели все возможные ресурсы, могли проводить ротации. В общем россияне имели все благоприятные условия и не могли захватить.

Автор: Радіо.Свобода
  Диспетчерская башня не выдержала постоянных обстрелов
Диспетчерская башня не выдержала постоянных обстрелов

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Какие впечатления у мирового сообщества от обороны ДАПа?

Большинство цивилизованных стран сочувствовали нам. Думаю четкого явления не было.

А вот ДАП стал символом.

Какие выводы сделала Украины после обороны аэропорта?

К сожалению официальных выводов. Нет официальной истории войны; нет даже служебных выводов. Наше военное командование никаких выводов не сделало.

13 января 2015 российское оккупационное формирования "Оплот" обстреляло пассажирский рейсовый автобус на пропускном пункте "Волноваха".

Погибло 12 гражданских лиц, 18 получили ранения.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Златоустовка-Донецк остановился на пропускном пункте Волноваха, чтобы проехать на свободную территорию Украины.

В то же время боевики с представителями российских СМИ находились в оккупированном Докучаевске. С реактивной системы залпового огня "Град" они выпустили по пропускному пункту 40 снарядов.

Автор: София Староконь
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Дата
13
января

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