Камня на камне не оставили: артиллеристы показали, чем встретят врага

Вооруженные силы Украины провели очередные учения.

Привлекли различные виды войск, а в конце отработали массований удар артиллериею, сообщает пресс-служба ООС.

Во время учений военные отработали действия по самоходно-артиллерийского батареей 2С1.

Фото: ООС

"В течение занятия артиллеристы и приданные подразделения продемонстрировали участникам действия самоходно-артиллерийской батареи при ведении огня с закрытых огневых позиций с выполнением внутрипозиционного маневра, преодоление водной преграды с использованием паромной переправы, ведения огня прямой наводкой при угрозе захвата водной переправы пехотой противника", - говорится в сообщении.

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