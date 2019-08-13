Какая страна больше всего помогает украинской армии

92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила из-за рубежа с 2014-го, поступило из США.

"США являются стратегическим партнером Украины. 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила из-за рубежа с 2014-го, поступило именно из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Автор: Посольство Украины в США Помощь ВСУ от различных стран-союзниц

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Как отметили в ведомстве, это "важное свидетельство доверия от наших американских партнеров к военно-технического сотрудничества с Украиной.

Это также знак результатов реформ и наработок, которые происходят и будут осуществляться в украинской военной и оборонной сферах".

Ротная тактическая группа 93-й механизированной бригады "Холодный яр" отправилась на военные маневры НАТО Combined Resolve. Они пройдут на полигоне вблизи города Хохенфельс, Бавария.