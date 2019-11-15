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понедельник, 18 ноября 2019 18:32

Как выглядит село, откуда боевики стреляют в ВСУ
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Карта откуда ведут огонь боевики по бойцам ООС
Фото: Штаб ООС
Викторовка - заброшенная деревня, из которой боевики обстреливают украинские позиции
Викторовка - заброшенная деревня, из которой боевики обстреливают украинские позиции
Викторовка - заброшенная деревня, из которой боевики обстреливают украинские позиции
Викторовка - заброшенная деревня, из которой боевики обстреливают украинские позиции

Российские гибридные силы нарушают тишину в так называемом районе разведения №3 "Петровское".

Контролируемые Россией боевики открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины, расположенных вблизи Новогнатовка и Старогнатовка, пишет Радио Свобода.

Огонь боевики ведут со стороны оккупированного Петровского и когда Викторовка.

Осенью 2018 силы ООС продвинулись в районе Викторовка на 1200 м. Чтобы улучшить свое тактическое положение, поселок тогда зачищали бойцы Сил специальных операций.

"К тому российские гибридные силы регулярно заходили в село, чтобы обстреливать позиции ВСУ. До войны в Викторовке жили 80 человек. Все они уехали из передовой с началом войны. Почти все дома в селе разрушены, всего в нескольких сохранился крышу", - пишут журналисты.

Год назад чуть ли не вся территория Викторовка была заминирована. Контролируемые Россией боевики заминировали село противопехотными минами (ПМН-2), запрещенными Женевскими конвенциями.

Автор: Радио Свобода / Ольга Омелянчук
  Викторовка - заброшенная деревня, из которой боевики обстреливают украинские позиции
Викторовка - заброшенная деревня, из которой боевики обстреливают украинские позиции

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Более или менее уцелевшие дома были разграблены. Внутри одного из домов бойцы обнаружили шприцы с темной жидкостью, ампулы и грелку на сухом спирта. Вероятно, боевики использовали ее для приготовления наркотиков.

В штабе ООС заявили о завершении разведения сил в Петровском. В ДНР также сообщили о завершении отвода в этом районе. Теперь началось разминирование, которое продлится 25 суток.

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