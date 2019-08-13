Как в июне мстили боевикам за обстрелы Марьинки - ВИДЕО

Сожгли вражеский наблюдательный пункт боевиков под Марьинкой / скрин

В сети появилось видео уничтожения вражеской позиции в июне этого года.

Наблюдательный пункт сожгли на терриконе у Марьинки в Донецкой области, пишет фонд Вернись живым.

"Помните, как в июне этого года террористы обстреляли Марьинка? Тогда пострадали четыре гражданских человека, среди которых - 86-летний дедушка и 9-летняя девочка. Так вот, боевики сидели на терриконе, и из него корректировали огонь по жилым кварталам города. А на этом видео (которое сняли еще до так называемого "режима тишины") вы видите, что после того случая сделали с вражеской позицией бойцы ВСУ. Одним точным выстрелом они уничтожили ее основания и отомстили корректировщик своих людей", - пишут волонтеры.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 35 взрывов в Донецкой области, на Луганщине были нарушения в районе Золотого, но без взрывов.