Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов

Мария Кучеренко объяснила, чем вредно высказывания Кравчука в эфире российских телеканалов. Фото: UATV

Россия показательно опускает уровень главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кравчука, привлекая его к разговору с главарем ДНР Денисом Пушилиним в эфире российской программы "Время покажет" 15 февраля. РФ не уступит основным принципом. Пытается подтолкнуть Украину к прямым переговорам с представителями незаконных вооруженных формирований.

Об этом в беседе с Gazeta.ua говорит аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

Медийное сопровождение работы нашей делегации в ТКГ оставляет желать лучшего. Стратегия, которую выбрали ее члены сейчас, то есть общения с российскими пропагандистами, вписывается в российскую концепцию. Должно быть соответствие статусов и уровней собеседников, а оказывается, что первый президент Украины разговаривает с неизвестным представителем вооруженных формирований.

Проваливаем заседание за заседанием. А на сайте Офиса президента в это время видим победные итоги. Это не является адекватной реакцией. У нас и с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провалена коммуникация. Это заметно после заседания Совета безопасности ООН. Глава миссии сказал, что не фиксировали российских военных на Донбассе, но фиксировали присутствие новейшей российской военной техники. Российские медиа затронули первую часть заявления, а вторую упустили. Так было и в наших СМИ, а фраза о российскую технику должна была звучать через все рупоры. Представители украинской делегации и спикеры вроде Арестовича категорически не умеют работать с отчетами ОБСЕ.

Как оцениваете роль Кравчука в ТКГ? Недавно отметился резкими заявлениями в отношении России, чем раньше.

Кравчук это либо не Кравчук, позицию главы делегации ТКГ формируют указания главы государства. За каждым высказыванием должны быть директивы от президента или представителей Министерства иностранных дел. На практике позицию определяет Офис президента. Но сам Кравчук вряд ли декларирует свое мнение. Если вспомним о том, что "надо договориться", "разговаривать напрямую", "поехать на оккупированные территории", затем, что надо "отвечать на каждый выстрел". А теперь появление на российских пропагандистских телеканалах. Не думаю, что у человека может настолько часто меняться позиция. Это только директивы.

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Очередное заседание ТКГ состоится завтра, 17 февраля. Чего от него ожидаем?

В первую очередь российская сторона может ставить вопрос о Координационном механизме соблюдения прекращения огня. В тексте соглашения от 23 июля прошлого года прописан такой механизм с привлечением СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон - группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон. - Gazeta.ua) в действующем составе. Россия будет настаивать, что в действующем составе это СЦКК боевиков. Думаю, не будет никакого продвижения на гуманитарном треке, но будет огромное давление в политическом. Все как всегда и будет зависеть результат от того, насколько это появление Кравчука в эфире российских телеканалов была маркером тенденций, а не медийной безответственностью. Мы не можем отвергать закрытых договоренностей. Это странный визит Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. Самолет соратника Медведчука Тараса Козака также вылетел туда из Минска. Мы не знаем, кто сел в этот самолет. Визит очень скупо освещен в арабских СМИ. Выглядит как нелепый пиар или попытка что-то скрыть.

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук около 10 мин. выступал в эфире программы "Время покажет" российского телеканала 15 февраля. За это время "вступил в дискуссию" с главарем террористической организации ДНР Денисом Пушилиным. Их разговор касался доктрины "Русский Донбасс".