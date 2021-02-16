Кравчук "вел дискуссию" с террористом ДНР в эфире российского телеканала

Выступление Кравчука в эфире пропагандистского канала РФ вызвал неоднозначную реакцию в Украине. Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук около 10 мин. выступал в эфире программы "Время покажет" российского телеканала 15 февраля. За это время "вступил в дискуссию" с главарем террористической организации ДНР Денисом Пушилиным. Их разговор касался доктрины "Русский Донбасс".

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила, что шокирована участием Кравчука в эфире пропагандистского телеканала РФ.

"Можно сколько угодно закрывать прокремлевские телепомойки, но украинская власть и ее представители-переговорщики упорно найдут, как подыграть Кремлю. В прямом эфире в дискуссии с боевиками он (Леонид Кравчук. - Gazeta.ua) фактически легитимизирует всех этих Пушилиних", - написала Геращенко в Facebook.

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Что Кравчука не стоит осуждать за это выступление, считает спикер ТКГ Алексей Арестович.

"Леониду Макаровичу не нужно напоминать о необходимости защищать Украину. Другое дело, что он использует возможности донести до различных целевых, в частности, к российской целевой аудитории украинский взгляд. Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают (в эфир. - Gazeta.ua) какого-то Пушилина? Его же не предупреждают об этом", - заявил Арестович в эфире программы "Свобода слова".

Трое военных погибли 14 февраля на Донбассе. Подорвались на неизвестном взрывном устройстве.