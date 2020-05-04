Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото

Показали, как "русский мир" убивает Донецк
В сети показали сегодняшний день оккупированного Донецка.
Фотографии города опубликовал блогер с ником Фашик Донецкий на сайте "Обозреватель".
"На фото в основном Киевский район Донецка. Отсюда в разгар боевых действий "смелая" артиллерия обстреливала ВСУ", – написал он в комментарии к фото.
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Блогер также обратил внимание на разруху и упадок. К примеру, заросшие травой рельсы" – явный признак того, что "республика развивается".
В оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) в так называемой ЛНР и ближайших населенных пунктах есть как минимум 3 места массовых захоронений местных жителей, замученных боевиками.
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