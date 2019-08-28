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среда, 28 августа 2019 21:20

Как разбирают фортификации в Станице Луганской - подборка фото

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В Станице Луганской на ​​Донбассе пиротехники обследуют территорию, работники лесхоза пилят деревья, а спасатели разбирают фортификационные сооружения.

"Прибыли четыре работника лесхоза, семь человек от автодорожной службы и доставлен один автопогрузчик", - говорится в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации.

Личный состав продолжил разбирать конструкции фортификационного сооружения. Работники лесхоза срезают деревья на том участке, который был обследован пиротехниками.

Пиротехники обнаружили два взрывоопасных предмета. В лесу нашли 113 единиц взрывоопасных предметов.

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После обследования саперами, инженерная группа ГСЧС продолжила разбирать фортификации.



7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.

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Дата
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