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среда, 12 мая 2021 07:50

Как прошли сутки на передовой

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Как прошли сутки на передовой
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь, сообщили в штабе ООС.

Вблизи Новогордського оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое - из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

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Неподалеку Новоселовки и Южного противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Водяного враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у Лебединского - со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, в направлении Южного российские оккупанты дистанционно минировали позиции по ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на утро 12 мая возбуждено режима прекращения огня не зафиксировано.

На Донбассе задержали представителя ДНР, который пытался провести разведку на местности на линии соприкосновения. Он признал свою причастность к незаконным группировкам. Задержанный боевик - уроженец Горловки, Донецкой области. Его задача состояла в получении информации о расположении, силы и средства украинских военных.

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