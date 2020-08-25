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вторник, 25 августа 2020 07:41

Как прошел День Независимости на передовой

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Как прошел День Независимости на передовой
24 августа, в День Независимости Украины, в Донбассе сохранялась тишина. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

24 августа, в День Независимости Украины, на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов противника зафиксировано не было.

1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали вблизи Майорска. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17. В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток, 25 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад по всей линии фронта обстрелов и других нарушений достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима тишины и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Президент Владимир Зеленский вручил Вооруженным силам сертификаты на новейшее вооружение и технику. Подразделения Вооруженных сил Украины 23 августа получили 132 образцов вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

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25
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