К заявлениям Кравчука не стоит серьезно относиться - политолог

Украинские военные готовятся к разведению войск, о которых договорились в ТКГ в конце 2019-го. Фото: Униан

По заявлениям главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука можно увидеть, как меняется отношение власти к Минским договоренностям.

Накануне Андрей Ермак заявил о необходимости просматривать Минские договоренности. Все в комплексе свидетельствует о намерениях переписать их, потому что они в том виде, в котором подписаны, не могут быть выполнены, объясняет Gazeta.ua слова Кравчука о признании войны политолог Петр Олещук.

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук озвучил план "Б" по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, Украина должна признать, что в ОРДЛО идет война.

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"Об этом плане "Б" я уже слышу не один месяц и даже год. Думаю, что основой должно быть одно - признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет план "Б", - сказал Кравчук в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"Я думаю, что это месседж не только для Украины, но и для иностранных партнеров. Мы все знаем о желании привлечь новую администрацию США к переговорному процессу. Со стороны Резникова звучало предложение привлечь Польшу. Наверное, это мотивация для активного привлечения и усиление давления на РФ", - говорит Петр Олещук.

Заявления Кравчука могут быть альтернативой Минским договоренностям.

"Однако я бы их расценивал как собственные эмоции Леонида Макаровича. Войны уже никто не объявляет. Проводят спецоперации, введение миссий, но не объявляют войны, потому что это имеет последствия: введение военного положения, начала боевых действий по территории украинской границы с применением всего возможного оружия", - говорит Олещук.

Украина имеет много врагов, которые живут на ее территории, но не служат интересам ее граждан. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, признает ли он существование пятой колонны в Украине и как это влияет на объединение общества в эфире "Право на власть".