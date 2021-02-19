"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук

Украина имеет много граждан, которые не служат ее интересам - Кравчук. Фото: rubryka.com

Украина имеет много врагов, которые живут на ее территории, но не служат интересам ее граждан.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, отвечая на вопрос, признает ли он существование "5 колонны" в Украине и как это влияет на объединение общества в эфире "Право на власть".

Политик подчеркнул, что не имеет значения, как называть таких людей, но при этом надо признать, что их много - "они живут на украинской земле, но не служат интересам украинского народа".

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"Как исполняющий обязанности главы украинской делегации в трехстороннем контактной группе скажу вам откровенно, клянусь просто: я никогда не думал, что у нас так много врагов, внутри Украины", - заявил Кравчук.

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук около 10 мин. выступал в эфире программы "Время покажет" российского телеканала 15 февраля. За это время "вступил в дискуссию" с главарем террористической организации ДНР Денисом Пушилиным. Их разговор касался доктрины "Русский Донбасс". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил появление Кравчука в ток-шоуего тем, что исторический статус и его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем другим должностным лицам, в том числе на различных телеэфирах.