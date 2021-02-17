"Может себе позволить" - Кулеба объяснил появление Кравчука на российском телевидении

Фигура Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим - Дмитрий Кулеба. Фото: sng.today

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, принимая во внимание исторический статус, может себе позволить больше, чем другие чиновники. Это касается и выступлений во время различных эфиров.

Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил появление Кравчука в ток-шоу пропагандистского российского канала с главарем контролируемых Россией боевиков Денисом Пушилиным.

"Кравчук является первым президентом, достойно представляет Украину в ТКГ, недавно выступал на Совбезе ООН - и вопросов к его патриотизму и принципиальности быть не может. Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем другим должностным лицам, в том числе на различных телеэфирах", - сказал глава МИД.

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Кулеба добавил, что сам не участвует в подобных пропагандистских мероприятиях, но вновь подчеркнул: сама фигура Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим.

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук около 10 мин. выступал в эфире программы "Время покажет" российского телеканала 15 февраля. За это время "вступил в дискуссию" с главарем террористической организации ДНР Денисом Пушилиным. Их разговор касался доктрины "Русский Донбасс".