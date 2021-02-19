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пятница, 19 февраля 2021 12:27

Стало известно количество пострадавших от боевых действий на Донбассе

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Стало известно количество пострадавших от боевых действий на Донбассе
ООН назвала число жертв конфликта на Донбассе . Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA/

С начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ООН отметили, что около 30 тыс. человек получили ранения во время боевых действий.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека посчитали, что за период с 14 апреля 2014-го по 31 января 2021 года общее количество потерь из-за конфликта составляет 42-44 тыс. человек.

13,1-13,3 тыс. погибших: не менее 3375 гражданских, около 4150 украинских военных и 5,7 тыс. боевиков.
29,5-33,5 тыс. раненых: 7-9 тыс. гражданских, 9,7-10,7 тыс. украинских военных и 12,7-13,7 тыс. боевиков.

25-29% смертей приходится на гражданских лиц, такой же процент ранений.

"Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33-34 процентов 2014 года (1 погибшее гражданское лицо на 2 погибших украинских солдат или членов вооруженных групп), до 4-5 процентов 2019-2020 годов", - сообщили в ООН.

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Отмечается, что в статистику смертей военных отнесли также и случаи, которые не связаны непосредственно с военными действиями - из-за неосторожного обращения с оружием, дорожно-транспортного происшествия, болезней во время службы в зоне конфликта, убийства и самоубийства. В целом это около 30% от общего числа смертей.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение о Донбассе.

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