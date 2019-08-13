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вторник, 13 августа 2019 16:43

К боевикам едет серьезная проверка из России

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К боевикам едет серьезная проверка из России
Боевики переломили большинство новейшего оружия РФ. Фото: Униан

Россияне отправили к боевикам специальную комиссию из-за небрежного отношения к имуществу ВС РФ.

Проверку проведут в рамках контроля за соблюдением порядка, сообщает Минобороны.

"Указанная комиссия проверяет состояние работы по восстановлению запасов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества в подразделениях, в которых во время инспекционных мероприятий в июне-июле этого года было выявлено значительные объемы их нехватки в результате хищения, нарушения порядка хранения и использования не по назначению ", - говорится в сообщении.

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