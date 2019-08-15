К 2020 году выработают первый пакет президентских инициатив по реинтеграции Донбасса

Руслан Рябошапка рассказал о проекте реинтеграции оккупированных территорий. Фото: ОП

Приоритетные направления разработки правовых основ реинтеграции части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым наработает рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы.

"Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма - это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пока ещё пяти лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решит вернуться к своим часто поврежденным домам, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли. Чтобы избежать хаоса, мы должны урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Он вместе с постоянным представителем президента в АР Крым и председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем, прокурором Автономной Республики Крым Гюндузом Мамедовым обсудил приоритетные направления в разработке правовых основ возвращения части временно оккупированных територий Донецкой и Луганской областей и Крыма и Севастополя под контроль Украины.

"Среди основных идей - необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался", - сообщил Руслан Рябошапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это все ваш Порошенко" - что говорят ЛНРовцы украинцам в Станице Луганской

Для восстановления мира на оккупированных территориях, привлечения к ответственности за преступления, возмещения убытков подготовят концепцию переходного правосудия, используют нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Кроме того, один из приоритетов - наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", - добавил он.

"Рабочая группа, сформированная преимущественно из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должно быть представлено приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив Главы государства", - подытожил заместитель руководителя офиса президента.

Вблизи населенного пункта Обозное боевики сбили беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, принадлежит СММ ОБСЕ. Враг сделал это из стрелкового оружия.