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суббота, 26 февраля 2022 20:30

"Избита техника и много трупов" - ВСУ мощно ударили по вражеской армии

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&quot;Избита техника и много трупов&quot; - ВСУ мощно ударили по вражеской армии
Также под Рубежным воины Вооруженных сил Украины отразили мероприятие в город вражеской ДРГ. Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

26 февраля украинские защитники под Северодонецком в Луганской области разбили колонну оккупационных войск России и заставили отступить врага на много километров от города.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Побита техника и много трупов. Также под Рубежным наши ребята отбили запад в город вражеской ДРГ.

Слава нашим ВСУ! Вперед к победе!" - написал Гайдай.

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По состоянию на утро 26 февраля количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3 тыс. человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается.

Уничтожены сотни единиц вражеской бронетехники, в том числе более 100 российских танков.

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