Истекает кровью: мать спасала сына и сама попала в тюрьму оккупантов

Почти три года оккупанты РФ в СИЗО Донецка незаконно удерживают жителей поселка Верхнеторецкое Елену Зайцеву и сына 21-летнего Владислава.

Их схватили 26 февраля 2019 года, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Владислава обвинили в попытке "подрыва железнодорожного моста". Елена поехала к оккупантам, чтобы спасти сына. Ее допрашивали в течение дня, а затем арестовали за якобы "сокрытие преступления, совершенного сыном".

Автор: t.me/denisovaombudsman Почти три года кафиры РФ удерживают в СИЗО Донецка Елену Зайцеву и ее сына 21-летнего Владислава. Его обвинили в попытке «подрыва железнодорожного моста». Елену в сокрытии преступления, совершенном сыном

"В печально известной тюрьме "Изоляция" Елена Зайцева провела два месяца. Ей угрожали физической расправой над сыном. И заставили подписать "признание в диверсионной деятельности". Там у нее в результате пыток открылось внутреннее кровотечение", - рассказала Денисова.

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У Елены кровотечения не прекратились и состояние ее здоровья ухудшается с каждым днем. Симптомы болезни указывают на онкологию, она нуждается в немедленной операции. Но в условиях следственного изолятора это невозможно, ведь туда запрещено передавать лекарства.

Владислав перенес контузию и получил ожоги головы от пожара в результате обстрелов. Страдает постоянными головными болями. Надлежащей медицинской помощи ему не оказывают.

Людмила Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно, - о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.